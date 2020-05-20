Renault в апреле вошла в тройку лидеров на российском рынке

Российские дилеры Renault в апреле реализовали 3135 автомобилей – на 75% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Renault заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России. По итогам первых четырех месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 35191 машину (-16%), а рыночная доля марки составила 8,5% против 8,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 975 потребителей (-73%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, разошедшийся в количестве 760 единиц (-76%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 578 реализованных автомобилей (-82%). Продажи кроссовера Kaptur составили 428 машин, что на 81% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ближайшее время компания Renault представит в России обновленный кроссовер Renault Kaptur. Автомобиль получил полностью переработанный интерьер, уникальные для сегмента опции и самые передовые мультимедийные решения.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».