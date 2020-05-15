Правительство поддержит экспорт автомобилей кредитами и субсидиями

Минпромторг совместно с Российским экспортным центром разработал пакет антикризисной поддержки компаний, поставляющих отечественную продукцию за рубеж, в том числе автопроизводителей. Меры касаются субсидий части затрат по доставке продукции внутри России и льготных кредитов, кроме того, возвращается субсидия на омологацию и сертификацию отечественных моделей за границей, пишет «Газета.Ru».

Как говорит директор по экспорту «Группы ГАЗ» Леонид Долгов, сейчас, когда у заводов резко упали заказы на российском рынке, продажа автомобилей за рубеж поможет дать дополнительные объемы сбыта. «Сейчас в кризис большая угроза в экспортной работе – серьезный рост логистических затрат и отсутствие у автопроизводителей возможностей для инвестиций в экспортные модификации. Поэтому мы считаем, что очень своевременно восстановление поддержки омологации и сертификации. Это особенно важно для выхода на рынки с уникальными техническими требованиями, в том числе – с праворульной техникой», – отметил Л.Долгов.

Компания Sollers (владеет УАЗом и по контракту собирает фургоны Ford Transit) в настоящее время пользуется субсидией на транспортировку автомобилей. «Субсидирование осуществляется по факту понесенных затрат, и мы планируем получить господдержку в рамках действующего постановления и трехстороннего соглашения, заключенного с РЭЦ и Минпромторгом», – сообщил «Газете.Ru» официальный представитель Sollers.

Среди российских автомобильных компаний завод Hyundai в Санкт-Петербурге находится в числе лидеров по экспорту автомобилей на внешние рынки. Экспорт автомобилей, выпускаемых российским заводом Hyundai, за первый квартал 2020 года вырос на 32% и составил более 5000 единиц. Рост экспорта обусловлен увеличением поставок автомобилей в Казахстан. В то же время компания подчеркивает, что для них сейчас актуальна поддержка, но нужно сократить документооборот. «В качестве новой меры было бы очень эффективно сокращение ввозных пошлин с потенциальных стран экспорта», – добавил официальный представитель «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус».

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за два первых месяца 2020 года экспорт легковых автомобилей из России снизился на 25,6% и составил 10,1 тыс. единиц на общую сумму 148,6 млн долларов. Поставки грузовых автомобилей на внешние рынки в январе - феврале упали на 33,2% и составили 1,2 тыс. машин на 36,7 млн долларов.

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