Синтетические моторные масла укрепляют свои позиции на рынке

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ автопарка в 2017 и 2019 годах и выяснили, что за два года здесь произошел заметный и закономерный рост доли автомобилей, требующих наиболее современных моторных масел. Такая информация содержится в маркетинговом отчете «Российский рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей».

Так, в сегменте легковых иномарок численность автомобилей, требующих стандартов качества API SM/SN, выросла с 26,9% до 28,3%, а в сегменте отечественных марок доля машин, нуждающихся в стандартах API SL/SM/SN, увеличилась с 22% до 28%.

Сегодня для новых автомобилей автопроизводители рекомендуют самый современный тип масел - синтетический. В 2019 году такие масла в сегменте иномарок были рекомендованы примерно для 90% автомобилей, а в сегменте отечественных марок - для 55%. Оказалось, что за два года рост парка, имеющего рекомендации по «синтетике», составил 2% - для иномарок и 5% - для отечественных машин.

Стоит подчеркнуть, что синтетические масла, используемые в легковых автомобилях, имеют несколько индексов вязкости. Самыми распространенными являются 5W-30 и 5W-40. На основе данных по импорту эксперты установили, что в 2019 году масла с вязкостью 5W-30 набрали долю порядка 37% в структуре импорта, а масла 5W-40 - около 31%. Таким образом, суммарно на долю таких масел пришлось более двух третей импорта новых легковых автомобилей.

Примечательно, что опрос автовладельцев подтверждает указанную тенденцию. За период с 2017 по 2019 годы доля владельцев иномарок, использующих «синтетику», увеличилась на 8 п.п. (с 58%), а доля владельцев отечественных машин - на 6 п.п. (с 26%).