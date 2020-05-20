ГК «КорсГрупп» приобрела автосалоны Volkswagen и Skoda в Калуге

ГК «КорсГрупп» продолжает развитие в Калужском регионе: в апреле завершилась сделка по приобретению двух дилерских центров у петербургского холдинга «Мега-Авто», который, напомним, принял решение реорганизовать бизнес.

Так, в состав ГК «КорсГрупп» перешли салоны Volkswagen и Skoda, ранее осуществляющие деятельность под названием «Автоштадт» и «Авто-Славия». Сумма сделки не раскрывается, сообщает пресс-служба ГК «КорсГрупп». Как отмечается, расширение сети в Калуге позволит нарастить объем продаж в регионе и увеличить долю группы до 62% (расчет произведен на основании данных о продажах в регионе за I квартал).

Дилерские предприятия Volkswagen и Skoda, введенные в эксплуатацию в 2013 году, расположены в едином здании на улице Автомобильная. Общая площадь комплекса составляет 5,34 тыс. кв.м, он рассчитан на размещение 25 автомобилей в выставочной зоне. Сервисная зона включает 12 подъемников, два стенда развал-схождения, два поста шиномонтажа, а также два поста прямой приемки суммарной мощностью 3640 нормочасов в месяц. Отдельный малярно-кузовной цех занимает 1332 кв.м.

Напомним, ГК «КорсГрупп» (ранее – «Автошина») в настоящий момент представляет 14 марок в пяти городах ЦФО. По итогам 2019 года компания реализовала 17436 новых машин (+17,5%) и 12285 автомобилей с пробегом (+36%).

В каких городах есть дилерские центры Volkswagen и Skoda, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».