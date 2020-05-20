Jaguar Land Rover увеличил продажи эксклюзивных моделей в России

Российские продажи подразделения Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations в 2019/20 фискальном году выросли на 42% и составили 200 автомобилей эксклюзивных моделей.

Наибольшим спросом среди автомобилей подразделения Special Vehicle Operations пользовался длиннобазный внедорожник Range Rover SVAutobiography, предлагающий кресла, выполненные в стилистике авиационных салонов бизнес-класса, на котором в отчетный период остановили свой выбор 147 российских клиентов, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия. Кроме того, в России доступен эксклюзивный Range Rover SVAutobiography Dynamic, оснащенный 550-сильным 5,0-литровым двигателем V8 с нагнетателем.

Среди моделей Jaguar наибольшим спросом пользовался кроссовер F-Pace SVR мощностью 550 л.с., чьи продажи составили 15 автомобилей.

В каких городах есть дилерские центры Jaguar Land Rover, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».