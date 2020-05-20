Калужский завод Volkswagen переходит на сокращенный режим работы

Калужский завод "Фольксваген Груп Рус" (российское подразделение германского автомобилестроительного концерна Volkswagen) текущую неделю будет работать в 4-дневном режиме, дальнейший режим работы будет зависеть от рыночной ситуации. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что на этой неделе, помимо субботы и воскресенья, нерабочим днем будет пятница, 22 мая.

Ранее межрегиональный профсоюз "Рабочая ассоциация" (МПРА) сообщил о переходе завода на сокращенную, 4-дневную, рабочую неделю на фоне падения заказов. По данным МПРА, нерабочей на предприятии будет объявлена каждая пятница, при этом такой режим будет действовать на заводе до конца 2020 года. Кроме того, на предприятии будет ликвидирована ночная смена, в дальнейшем завод продолжит работу в две смены. В этой связи под сокращения должны подпасть 278 работников, отмечал профсоюз.

Комментируя информацию о сокращениях, в пресс-службе "Фольксваген Груп Рус" заявили, что предприятие прилагает все усилия, чтобы сохранить столько рабочих мест, сколько возможно. При этом, по мнению автопроизводителя, российской автомобильной отрасли необходима господдержка для сохранения занятости и преодоления кризиса.

Как сообщалось ранее, Volkswagen начал увольнение сотрудников завода в Калуге. Работникам предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сокращение штата на предприятии производится по экономическим причинам, в частности, из-за упавшего спроса на автомобили.

Российские предприятия Volkswagen c 30 марта по 10 апреля ушли в простой в связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов. Затем режим нерабочих дней был продлен до конца апреля. Всем сотрудникам сохранили заработную плату. Калужский завод частично возобновил работу с 27 апреля.

Завод "Фольксваген Груп Рус" выпускает модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, максимальная производственная мощность - 225 тыс. автомобилей в год. Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", российские дилеры начали прием заказов на лифтбек Skoda Rapid второго поколения, а также новый Volkswagen Polo, который представлен теперь в кузове "лифтбек".

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.