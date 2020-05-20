Subaru возобновит поставки автомобилей в Россию после простоя заводов в Японии

Компания Subaru возобновила работу предприятий по производству автомобилей и комплектующих в Японии. Так, с 11 мая заводы в префектуре Гумма запустили свои производственные линии в ограниченном режиме. Напомним, все новые автомобили Subaru, официально продаваемые в России, собираются исключительно в Японии, сообщает пресс-служба «Субару Мотор». Одновременно с Японией заработало предприятие Subaru в штате Индиана, США.

По итогам четырех месяцев 2020 года российские дилеры Subaru реализовали 1817 автомобилей, что на 15% ниже показателя годичной давности. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2020 года на российском рынке появится еще одна дополнительная комплектация Subaru Forester и произойдет фейслифтинг Subaru XV (экстерьер, интерьер, ряд опций). Также в нынешнем году планируется появление в России специальных версий кроссовера Forester и седана Legacy. Что касается нового Subaru Outback, то он в 2020 году пока не ожидается и доберется до нашей страны, вероятно, уже в 2021 году.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».