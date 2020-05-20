АВТОВАЗ представит 17 новинок до 2026 года

АВТОВАЗ до 2026 года выпустит 10 новых и семь рестайлинговых моделей LADA. Как рассказал директор программы LADA B/C Алексей Лихачев, первые семь новинок появятся на рынке в ближайшие два года. Речь идет о рестайлинге семейства LADA Vesta и Largus, а также о пяти новых моделях, пишет портал Motor.ru.

Остальные новинки появятся на рынке в период с 2023 по 2026 год – компания представит пять обновлений для текущих автомобилей и еще пять новых моделей. Пока что никакой конкретики касательно обновлений модельного ряда в компании не предоставили. Скорее всего, в первую очередь речь идет о новом поколении внедорожника LADA 4x4 NG, разработка которого ведется в настоящее время. Кроме того, АВТОВАЗ рассматривает возможность расширения коммерческой линейки LADA, в том числе за счет нового фургона под рабочим названием LADA Van. Предположительно речь идет о перелицованном исполнении «каблучка» Renault Dokker.

Напомним, в декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».