Продлен срок действия одобрений типа транспортных средств

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, Росстандарт принял решение продлить на шесть месяцев срок действия одобрений типа транспортного средства и одобрений типа шасси.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, решение распространяется на одобрения типа, срок действия которых заканчивается в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года. Продление одобрений типа осуществляется на основании заявок в органы по сертификации, представленных в электронном виде без приложения документов и сведений, предусмотренных пунктом 62 ТР ТС 018/2011, а также при соблюдении следующих условий: соответствие типов транспортных средств (шасси) требованиям, действующим на момент оформления; наличие действующих деклараций о соответствии и сертификатов соответствия транспортного средства требованиям, предусмотренным приложениями № 2, 3 и 6 ТР ТС 018/2011; представление одобрений типа органами по сертификации в Росстандарт для рассмотрения и утверждения через систему электронных ОТТС, разработанную АО «Электронный паспорт».

Напомним, ранее Росстандарт начал переход на дистанционный обмен документами (заявки, копии протоколов испытаний и др.) и использование их отсканированных версий при формировании дел ОТТС. Также запускается возможность оформления ОТТС в электронном формате. Соответствующий сервис разработан АО «Электронный паспорт». Услуги доступны для оформления ОТТС на все категории транспортных средств и будут предоставляться органам по сертификации бесплатно. Также появится функционал автоматизированного составления в системе заявок на сертификацию автопроизводителями. Теперь оформление ОТТС будут вестись в автоматизированном режиме, и все данные из системы электронных ОТТС будут автоматически передаваться в систему ЭПТС.

«С запуском системы электронных ОТТС будут оптимизированы процедуры их оформления, повышен уровень прозрачности работ и ускорен вывод новых моделей автомобилей на рынок. Также в неблагоприятных эпидемиологических условиях это позволит ограничить личные контакты специалистов и обеспечить автопроизводителей сертификационными документами, необходимыми для сохранения их работоспособности и бесперебойной отгрузки готовой продукции», – отметил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

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