6,5% российского парка LCV находится на гарантии | АВТОСТАТ

6,5% российского парка LCV находится на гарантии

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6,5% российского парка LCV находится на гарантии

Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей
Все оперативные данные

В России насчитывается порядка 270 тыс. легких коммерческих автомобилей, находящихся на гарантии* (по состоянию на 1 января 2020 года). К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки нового отчета «Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей».

Отмечается, что их доля составляет 6,5% от всего парка LCV (около 4,2 млн шт.). Таким образом, оставшиеся 93,5%, или 3,9 млн единиц, являются постгарантийными.

Кроме коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Наличие гарантии определялось исключительно по признаку времени и не учитывало пробег автомобиля (в корпоративных парках или в личном бизнесе дата окончания гарантии может наступить ранее указанного гарантийного срока по времени)

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобили парк

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