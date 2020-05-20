6,5% российского парка LCV находится на гарантии

В России насчитывается порядка 270 тыс. легких коммерческих автомобилей, находящихся на гарантии* (по состоянию на 1 января 2020 года). К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки нового отчета «Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей».

Отмечается, что их доля составляет 6,5% от всего парка LCV (около 4,2 млн шт.). Таким образом, оставшиеся 93,5%, или 3,9 млн единиц, являются постгарантийными.

Кроме коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Наличие гарантии определялось исключительно по признаку времени и не учитывало пробег автомобиля (в корпоративных парках или в личном бизнесе дата окончания гарантии может наступить ранее указанного гарантийного срока по времени)