BMW отзывает 365 автомобилей в России

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 365 автомобилей BMW M8, X3 M, X3, X4 и 8-й серии, реализованных с января по май 2020 года. Причиной отзыва является существующая опасность вытягивания датчика Холла из корпуса замка ремня безопасности при сгибании или боковом движении из-за недостаточной длины кабеля, сообщает пресс-служба Росстандарта. Включается звуковой сигнал предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. Включается красный индикатор на панели приборов (напоминание о непристегнутом ремне безопасности). Как следствие, происходит неправильное срабатывание систем безопасности. Натяжения ремня, как важной функции системы безопасности, не происходит. Это может привести к повышению нагрузок от ремня, а также ускорения в области грудной клетки и области шеи. Гарантировать соблюдение всех законодательных требований невозможно. На автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, замена передних поясных ремней. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в феврале компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 191 автомобиля BMW M5 и M8, реализованных с февраля по декабрь 2019 года. Причиной отзыва стало механическое сдавливание проводов в жгуте проводов коробки передач внутри соединения металлического зажима в сочетании с высокой температурой окружающей среды. Это при определенных обстоятельствах может вызвать расплавление изоляции жгута проводов коробки передач. Расплавленная изоляция жгута проводов может привести к короткому замыканию между проводами со срабатыванием предохранителя. Автомобиль перейдет в аварийный режим коробки передач и переключится в нейтральное положение (N). При перезапуске автомобиля в стоячем положении автоматическая коробка передач переключится на блокировку трансмиссии на стоянке (P). На автомобилях должно быть выполнено корректное закрепление или переустановка жгута проводов коробки передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры BMW реализовали 10880 автомобилей – на 12% больше, чем годом ранее. В результате баварская марка стала лидером в премиум-сегменте на российском авторынке. Самой продаваемой моделью BMW в России стал кроссовер Х5, который в январе-марте выбрали 2025 покупателей (+40%). Второе место занял вышедший год назад полноразмерный кроссовер BMW X7, чья реализация составила 1631 штуку. Замыкает тройку бестселлеров BMW на этот раз компактный кроссовер X3 с показателем 1510 автомобилей (-7%).

В течение первых трех месяцев года анонсирован выход на российский рынок новых версий популярных моделей. В линейке BMW X5 появилась стартовая комплектация xDrive25d Business. Для X5 и X6 стал доступен «мягкий» гибрид – xDrive40d, оснащенный 48-вольтовым стартер-генератором. Также начался прием заказов на BMW X7 M50i, BMW M5 SE, BMW M2 CS.