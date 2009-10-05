В.Путин призывает Renault принять участие с спасении АВТОВАЗа

Премьер-министр Владимир Путин заявил на заседании президиума правительства в пятницу, что Renault, владеющий блокпакетом АВТОВАЗа, должен также принять участие в спасении российского автопроизводителя. «Мы пошли на то, что выделили первые 25 млрд. рублей – и, по сути, защищая их (Renault-Nissan) интересы, сделали это таким образом, чтобы не размывать их пакет. Или они будут участвовать дальше в финансировании предприятия, или мы должны будем с ними договариваться о соотношении долей», – отметил премьер.

Как пишет газета «Ведомости» , Renault стала акционером АВТОВАЗа в начале 2008 года, заплатив за блокпакет акций завода 1 млрд. долларов. Никаких вложений в завод французский концерн не делал. Даже лицензию на выпуск машин R/F90 (фургон и пикап) на платформе В0 и двигателей АВТОВАЗ в этом году купил у Renault за 220 млн. евро. Правда, Renault помогла АВТОВАЗу занять под эту сделку 171,5 млн. евро в Societe Generale под 6% годовых.

Но сейчас «АвтоВАЗ» находится в критическом состоянии: долг составляет 40 млрд. рублей (на 90% – короткий), менеджмент прогнозирует в этом году убыток более 30 млрд. рублей. Денег на запуск в производство новых моделей нет (всего на инвестпрограмму требуется 42 млрд. рублей), вдобавок завод «душит» обремененность социальными учреждениями.

Эту проблему государство готово взять на себя, выделив деньги на снятие с баланса АВТОВАЗа пансионатов, оздоровительных и спортивных учреждений. Они будут переведены на финансирование из регионального или муниципального бюджетов, которые получат дотации из федерального в размере 1,8 млрд. рублей. Взамен государство ждет от акционеров участия в финансировании модернизации линейки АВТОВАЗа.

По словам источников, основной вариант привлечения денег под инвестпрограмму – допэмиссия акций, а для погашения долга – выпуск облигаций, конвертируемых в акции. Облигации может выкупить ВЭБ, а Renault может внести свой вклад в АВТОВАЗ лицензиями и технологиями. В виде компенсации за решение государством социальных и финансовых проблем правительство хотело бы, чтобы Renault в качестве вклада в уставный капитал передала АВТОВАЗу платформу Logаn. Также Renault может помочь АВТОВАЗу под свои гарантии привлечь дешевые кредиты во французских банках.

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов сегодня обсудит финансирование АВТОВАЗа с руководством Renault и Nissan. У Renault есть две недели на то, чтобы определиться, – именно в такой срок премьер поручил И.Шувалову сделать предложения по помощи заводу.

Провести допэмиссию акций АВТОВАЗа или выпустить конвертируемые в них облигации без учета мнения Renault невозможно, но, по сути, у Renault нет выбора, отмечают эксперты. Ведь в противном случае завод ждет банкротство, и тогда он фактически перейдет в собственность кредиторов, большинство из которых – госбанки, а Renault останется ни с чем.