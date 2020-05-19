Более трети рынка грузовиков в России приходится на седельные тягачи

В ходе подготовки нового маркетингового отчета «Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в прошлом году в нашей стране было куплено 28,8 тыс. новых седельных тягачей. Это эквивалентно 35,7% от общего объема рынка грузовиков.

Почти вдвое меньше доля у самосвалов (18,4%), что количественно составляет 14,8 тыс. единиц. Третье место в структуре рынка по типу кузова занимают грузовые фургоны (11,3% или 9,2 тыс. шт.). Каждый десятый новый грузовик, купленный в 2019 году, был бортовым (8,1 тыс. шт.).

Доля оставшейся техники (коммунальная, автокраны, цистерны и др.) составляет менее 10%. Более подробно об этом и многом другом можно узнать здесь.

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