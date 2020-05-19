Chevrolet запускает сервис онлайн-бронирования автомобилей

Марка Chevrolet запустила новый сервис онлайн-бронирования и покупки автомобилей Chevrolet. С его помощью можно в режиме реального времени ознакомиться со всеми автомобилями, которые находятся в наличии у официальных дилеров Chevrolet по всей России, подобрать подходящую комплектацию, цвет и забронировать автомобиль буквально за несколько минут, сообщает пресс-служба американской марки.

Бронирование осуществляется после внесения предоплаты в размере 30 тыс. рублей, деньги замораживаются на карте до подтверждения бронирования и затем списываются в адрес выбранного официального дилера. После этого менеджер выбранного дилерского центра связывается с клиентом по телефону для подтверждения сделки. Останется только внести оставшуюся сумму и оформить необходимые документы – и выбранный Chevrolet уже будет ждать своего нового владельца в салоне.

В самое ближайшее время функционал сервиса расширится и позволит осуществлять онлайн расчет кредитных и страховых предложений, и первичную оценку собственного автомобиля для сдачи в трейд-ин официальному дилеру.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто».