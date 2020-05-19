Новый купе-кроссовер Audi SQ8 доступен для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый флагманский купе-кроссовер Audi SQ8. Стоимость новинки составляет от 7 млн 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Новый Audi SQ8 оснащается дизельным двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 422 л.с. и обеспечивает крутящий момент 900 Нм в диапазоне 1000–3250 об/мин. Динамика купе-кроссовера сравнима со спорткарами – автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Спортиный купе-кроссовер оснащается 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic и системой постоянного полного привода quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента. В стандартную комплектацию Audi SQ8 также входят система Audi drive select и адаптивная спортивная пневматическая подвеска.

В качестве опции предлагается спортивный дифференциал, который активно перераспределяет крутящий момент между задними колесами при выполнении автомобилем поворота на высокой скорости, сохраняя траекторию поворота без малейших признаков сноса как при активном рулении, так и при ускорении на выходе из поворота. Кроме того, в качестве альтернативы входящему в стандартную комплектацию прогрессивному рулевому управлению предлагается система динамического рулевого управления всеми колесами. При движении с низкой скоростью она поворачивает задние колеса в направлении, противоположном направлению поворота передних колес, тем самым значительно улучшая маневренность. На скорости, превышающей 60 км/ч, задние колеса слегка поворачиваются в сторону поворота, что способствует более устойчивому положению автомобиля на дорожном покрытии. Еще одна высокотехнологичная составляющая – электромеханическая активная система стабилизации крена.

В список стандартного оборудования нового спортивного Audi SQ8 входят система Audi drive select, система рекуперации, бортовая электросеть 48-вольт, индикатор падения давления в шинах, зеркала заднего вида с покрытием aluminium и функцией автоматического затемнения, многофункциональный спортивный кожаный руль дизайна «3 спицы», светодиодные фары с функцией автоматического управления дальним светом, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, навигационная система MMI navigation plus с MMI touch response, аудиосистема Bang & Olufsen Premium Sound System с объемным звучанием, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, электропривод крышки багажника и др. Колесные арки вмещают стандартные 21-дюймовые колесные диски, в качестве опции доступны диски диаметром 22 дюйма.

Кроме того, опционально для нового Audi SQ8 предлагаются система автоматической парковки, камеры кругового обзора, ассистент сохранения полосы движения с функцией аварийной остановки, система ночного видения с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей и др.

Что касается салона, в стандартную комплектацию включены спортивные сиденья с тиснением S на спинках и с контрастной строчкой. В качестве опции предлагаются спортивные сиденья S plus с встроенными подголовниками и широкими валиками боковой поддержки, которые могут быть дополнительно оснащены функциями вентиляции и массажа. Также для Audi SQ8 опционально доступны панорамная крыша, климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона, пакет ионизации и ароматизации воздуха Air Quality, автодоводчик дверей, пакет контурного освещения салона, световая проекция колец Audi для боковых дверей и др.

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