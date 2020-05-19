Рынок люксовых автомобилей в России «просел» на 62%, а лидером стал Bentley

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года жители России приобрели всего лишь 66 новых автомобилей сегмента Luxury. Это на 62% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (172 шт.).

Более 40% из них пришлось на марку Bentley (27 шт.), которая впервые за долгое время стала лидером в данном сегменте. Второе место по предпочтениям у россиян занял другой британский люксовый бренд – Rolls-Royce (12 шт.). А вот прежний лидер – Mercedes-Benz Maybach S-Class – на этот раз только третий. В апреле эту модель купили 9 граждан РФ. Кроме этого, в прошлом месяце на российских дорогах появилось 8 новых автомобилей Lamborghini, 5 – Ferrari, 4 – Maserati и 1 – Aston Martin.

Свыше половины купленных в апреле люксовых машин получили московскую «прописку», что составляет 36 штук. Жители Санкт-Петербурга приобрели 6 таких автомобилей, Подмосковья – 4. Автопарк Свердловской области пополнили 3 новых автомобиля сегмента Luxury. В пяти субъектах РФ было куплено по две таких машины, а еще в семи – по одной.

Какие еще люксовые (и не только) автомобили могут появиться на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».