Ford Sollers реализовала 20-тысячный спецавтомобиль на базе Ford Transit

Компания Ford Sollers приняла заявку на производство 20-тысячного специального автомобиля через систему централизованного заказа SVO. Им стало маршрутное такси на базе Ford Transit, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Система SVO (Special Vehicles Operations) позволяет приобрести специальный автомобиль за 1 визит в дилерский центр, а дилеру получить полностью готовый к реализации специальный Ford Transit, разместив заказ в единой системе. С момента запуска SVO количество заказываемых специальных автомобилей стремительно растет.

Покупатель может выбрать автомобиль либо из уже существующих 70 вариантов различных модификаций, позволяющих подобрать сразу необходимый под конкретные задачи автомобиль для более чем 90% клиентов, либо разместить индивидуальный заказ у дилера. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125 – 155 л.с.).

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года регистрации легких коммерческих автомобилей Ford Transit в России составили 3176 машин (-9,3%). В результате Ford Transit остается лидером рынка легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.

Напомним, в сентябре 2019-го завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit. Автомобиль получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.

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