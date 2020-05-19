Большинство россиян тратят на автомобиль до 10 тысяч рублей в месяц

В России разразился экономический кризис из-за пандемии коронавируса. Автомобильный портал «Дром» решил узнать, сколько в месяц тратят россияне на обслуживание своей машины. Всероссийский опрос проводился с 28 апреля по 7 мая 2020 года среди пользователей сайта drom.ru, в котором проголосовало 16897 человек.

Респондентов попросили ответить, сколько они в месяц тратят на автомобиль, учитывая расходы на бензин (или другой вид топлива), страховку, налог, обслуживание, стоимость запчастей и т.п. По результатам опроса выяснилось, что большинство автомобилистов – 39% тратят от 5 до 10 тыс. рублей. Четверть укладывается в бюджет до 5 тысяч, а для 19% опрошенных содержание автомобиля обходится в промежутке от 10 до 15 тысяч. От 15 до 20 тысяч на машину ежемесячно тратит 8%, по 20 – 30 тысяч – 4%, вариант «более 30 000» выбрало 5%.

Самые небольшие ежемесячные расходы у жителей Татарстана – здесь 38% автомобилистов тратят до 5 тысяч рублей в месяц. В Якутии и ЯНАО вариант ответа «более 30 000» стал в два раза популярнее, чем в среднем по России – его выбрали 10% респондентов. Зато в Москве и Московской области чаще голосовали за «20 000 – 30 000 тысяч в месяц».

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации насчитывается 44 млн 528,5 тыс. легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2020 года). Традиционно больше всего их числится в Москве и Московской области – в этих регионах количество машин, поставленных на учет в ГИБДД, составило 3 млн 675,8 тыс. и 2 млн 746 тыс. единиц соответственно. Суммарно это эквивалентно примерно 15% от общероссийского парка. На третьем месте находится Краснодарский край (1 млн 899,8 тыс. шт.; доля – 4,3%), за которым расположился Санкт-Петербург (1 млн 736,3 тыс. шт.; 3,9%). Далее в рейтинге крупнейших региональных парков следуют Свердловская (1 млн 351,8 тыс. шт.) и Ростовская (1 млн 346,6 тыс. шт.) области, на долю каждой из которых приходится 3%. Кроме перечисленных субъектов РФ, отметим еще Татарстан (1 млн 277,6 тыс. шт.), Башкортостан (1 млн 268,3 тыс. шт.), Челябинскую (1 млн 113,2 тыс. шт.) и Самарскую (1 млн 053,9 тыс. шт.) области. Объем парков оставшихся регионов составляет менее 1 млн легковых автомобилей.

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