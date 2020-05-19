Европейский авторынок в апреле показал крупнейшее падение в истории

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля снизились на 78,3% и составили 292 тыс. 182 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), из-за пандемии коронавируса в большинстве стран Европы дилерские центры были закрыты весь прошлый месяц, что привело к крупнейшему в истории европейского авторынка падению продаж. По итогам четырех месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн 346 тыс. 193 единицы (-19,1%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за апрель, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 36543 машины (-76,3%). На второе место вышел BMW с показателем 21630 автомобилей (-69%). Третью строчку занимает Skoda, реализовавшая 21487 машин (-66,9%). Замыкают пятерку лидеров Renault (18453 шт., -79,4%) и Mercedes-Benz (16361 шт., -78%).

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.