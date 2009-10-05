КАМАЗ возобновил работу в четырехдневном режиме | АВТОСТАТ

КАМАЗ возобновил работу в четырехдневном режиме

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Сегодня главный сборочный конвейер КАМАЗа и все производственные подразделения возобновили работу после почти недельного перерыва. При этом в октябре предприятие будет работать в режиме четырёхдневной рабочей недели. Часть персонала подразделений, занятых в сборке, сдаче, отгрузке продукции и агрегатном производстве в последней декаде месяца будут работать в режиме пятидневной рабочей недели.
Напомним, в сентябре на КАМАЗе было выпущено порядка 2800 машинокомлектов, в том числе 2700 готовых грузовых автомобилей и шасси КАМАЗ. Это наибольший месячный объем производства в нынешнем году, однако при этом нужно иметь в виду, что весь август завод не работал в связи с вновь введенным корпоративным отпуском, и заказы на этот месяц были перенесены в том числе на сентябрь.
По расчетам агентства «АВТОСТАТ», за девять месяцев 2009 года КАМАЗ выпустил 15,8 тысячи грузовых автомобилей – это на 63,5% меньше, чем годом ранее.

Источник: АВТОСТАТ
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