Tesla намерена построить новый завод в Техасе

Американский производитель электромобилей Tesla намерен построить новый завод в районе города Остин (штат Техас).

По данным источников отраслевого интернет-издания Electrek, глава Tesla Илон Маск уже распорядился, чтобы сотрудники завода Tesla в Неваде приступили к работе над проектом нового предприятия. Однако планы Tesla еще могут измениться, пишет агентство "ТАСС".

Как отмечается, Илон Маск рассчитывает, что завод будет построен в сжатые сроки, и выпуск Model Y на указанном предприятии должен быть начат к концу текущего года. Производство Cybertruck, как ожидается, могут наладить к концу следующего года.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее заявил, что обсудил с Маском возможность переноса в этот штат головного офиса Tesla из Калифорнии. Маск ранее сообщил в Twitter, что может перенести производственные мощности Tesla из Калифорнии в другие штаты, к примеру в Техас или Неваду.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за первый квартал 2020 года американский производитель электромобилей Tesla получил чистую прибыль, приходящийся на акционеров, в размере 16 млн долларов против убытка в 702 млн долларов за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 0,08 доллара против убытка в 4,1 доллара за первый квартал 2019 года. Выручка выросла на 31,8% и составила 5,985 млрд долларов.

Компания отмечает, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 сложно предсказать возвращение производства на прежние уровни. На фоне этого компания не предоставила конкретных прогнозов. При этом Tesla ожидает, что производство Model 3 на заводе в Шанхае к середине 2020 года составит 4 тыс. автомобилей в неделю.

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