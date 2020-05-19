Производителей автокомпонентов признают пострадавшими от коронавируса

Минпромторг предлагает включить производство автокомпонентов в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. В отличие от автоконцернов, большинство из них не подпадают под критерии системообразующих предприятий и не могут претендовать на льготные кредиты. Предложение чиновников даст компаниям сектора доступ к отсрочке по налогам, а также кредитам на пополнение оборотных средств, пишет газета «Коммерсант».

Глава комитета производителей автокомпонентов АЕБ Алексей Беляев отмечает, что в целом производители сектора столкнулись с проблемой падения оборота при докризисных издержках. Несмотря на достаточно недолгий локдаун в отрасли, на фоне низкого спроса на автомобили у производителей автокомпонентов упал оборот, а мощности недозагружены по сравнению с началом года. Он говорит о потребности компаний отрасли в льготных кредитах – в большей степени на неотложные нужды,– а также в отсрочке по аренде и налогам. Все эти меры, согласно сайту правительства, распространяются на все компании из перечня.

Кроме того, в Минпромторге хотят исправить ошибку, из-за которой не все дилеры могли воспользоваться поддержкой для пострадавших отраслей. Участники отрасли указывали, что не могут пользоваться поддержкой как МСП из-за значительного торгового оборота и численности сотрудников. В то же время они не вошли и в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики из-за несоответствия кодов ОКВЭД. Туда были включены коды более мелких групп, а не общий для всех дилеров 45.11. Сейчас в перечень будет внесен последний код, и тогда при замене кодов деятельности на более старшую группу дилеры смогут получить доступ к отсрочке по уплате налогов, а также возможности снизить процентные ставки.

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