«АВТОСТАТ 100+»: какими будут итоги авторынка 2020 года?

15 мая аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело онлайн-митинг «АВТОСТАТ 100+», партнерами которого выступили Avito Авто и международная платежная система Wallet One. Участие в мероприятии приняли более 750 человек – руководители и собственники автобизнеса, маркетологи и аналитики, автодилеры и сервисмены, IT-специалисты и представители финансовых организаций и страховых компаний.

Зрителям было предложено принять участие в экспресс-голосовании и ответить на два вопроса – как сильно упадет автомобильный рынок России по итогам 2020 года, и насколько при этом вырастут цены на новые машины?

По первому вопросу большая часть аудитории (59%) считает, что рынок сократится примерно на треть – от 20% до 40%. Еще 34% опрошенных высказываются за более пессимистичный сценарий и прогнозируют падение рынка на 40 – 60%. И лишь 7% зрителей надеются на оптимистичное развитие событий и считают, что продажи новых автомобилей в России сократятся не более чем на 20%.

А вот с прогнозами относительно роста цен мнение зрителей разделилось почти поровну: 44% считают, что цены прибавят от 5% до 10%, а еще 47% уверены, что прибавка будет больше – от 10% до 15%. Только 9% участников предрекают повышение стоимости автомобилей на существенные 15 – 20%.

Аналитические данные по рынку и прогнозы от экспертов можно увидеть в записи эфира конференции «АВТОСТАТ 100+».

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