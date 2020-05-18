Дилеры Volkswagen смогут заказывать спецверсии коммерческих автомобилей

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили внедряет централизованную схему поставки специальных автомобилей в дилерские центры.

Дилерские предприятия теперь могут заказать и получить спецверсии автомобилей марки, обратившись напрямую в «Фольксваген Груп Рус» по аналогичной с серийными моделями схеме. Компания берет на себя этап взаимодействия с авторизованными кузовостроителями-партнерами, доставляя предприятиям базовые автомобили для переоснащения. Дилерские центры получают уже готовые переоборудованные спецавтомобили напрямую от кузовостроителя, а затем передают их клиенту, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

При этом спецавтомобили получат раздельную гарантию. Компания, осуществившая переоснащение модели, возмещает стоимость гарантийного обслуживания на дооборудованные элементы и детали, затронутые ими.

По схеме централизованной поставки доступны спецверсии на базе модели Crafter. Туристический автобус, вмещающий от 13 до 19 пассажиров и водителя, оснащен сидячими местами и предназначен для перевозок на различные расстояния. Сиденья повышенной комфортности способствуют снижению утомляемости пассажиров во время поездки. Многофункциональные грузопассажирские спецверсии DoKa и DoKa Transformer позволяют перевозить и пассажиров, и грузы. Пассажирский отсек вмещает до 8 человек, а вместительность грузового отсека варьируется в зависимости от длины колесной базы стандартной модели Crafter.

Как отмечается, специальные автомобили – значимый элемент рынка для марки Volkswagen Коммерческие автомобили, и его развитие стоит в приоритете. Спецверсии моделей охватывают различные отрасли и имеют самое разнообразное назначение. К этой категории относятся автомобили медицинской помощи, модели для перевозки ценных грузов, транспорт оперативных служб, передвижные торговые точки или станции спутниковой связи, модификации для грузовых и пассажирских перевозок или туризма, а также специально оборудованные фургоны для перевозки грузов, требующих соблюдения особых режимов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года российские дилеры Volkswagen реализовали 1710 легких коммерческих автомобилей, что на 24% меньше по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что с марта для продажи в России доступно новое поколение серии Т – Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1. Модель California 6.1 появится на российском рынке позднее.

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