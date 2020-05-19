KIA представила план увеличения продаж электромобилей в Европе

Компания KIA, чьи продажи электромобилей в первом квартале 2020 года достигли рекордного объема, раскрыла подробности дальнейшего развития программы выпуска моделей с электрическими силовыми установками. К 2026 году KIA планирует ежегодно реализовывать до полумиллиона электромобилей, сообщает пресс-служба корейской марки. На рынках европейских стран доля полностью электрических версий должна к этому времени превысить 20% общего объема продаж. Для достижения подобных целей линейка электромобилей KIA будет существенно расширена, что соответствует растущим запросам на электрические модели со стороны европейских клиентов.

Напомним, в начале текущего года компания представила свою новую стратегию Plan S, которая предусматривает развитие использования электрических силовых установок, сервисов мобильности, систем автопилотирования и взаимодействия с информационными сетями. Согласно стратегии Plan S, KIA предстоит опережающими темпами перейти от схемы бизнеса, ориентированной на создание главным образом автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, к приоритетному продвижению моделей с электрическими силовыми установками.

Для реализации поставленных стратегических задач к 2025 году KIA планирует вывести на рынки разных регионов мира 11 моделей электромобилей – легковых автомобилей, кроссоверов и минивэнов.

Первая модель нового поколения электромобилей KIA, выполненная в стилистике кроссовера, будет представлена в Европе в 2021 году. Она будет создана на новой платформе, рассчитанной специально на использование наиболее совершенных в мире электрических силовых установок и иных самых передовых технологических решений. Расчетный запас хода превысит 500 км, при этом будет предусмотрен режим сверхскоростной зарядки, позволяющий восстанавливать запас энергии аккумуляторов менее чем за 20 минут.

На европейском рынке KIA представит большинство моделей из глобальной линейки нового поколения электромобилей. Первая из них появится уже в 2021 году и будет изначально разрабатываться именно как транспортное средство с нулевым уровнем вредных выбросов. Для каждой из новых моделей, которые KIA будет выводить на рынок, в обязательном порядке будет предлагаться версия, в той или иной форме использующая электрическую энергию: с силовыми установками по схеме мягкого гибрида, полного гибрида, гибрида с подзарядкой от внешнего источника или полностью электрической. В результате доля автомобилей с наиболее современными типами силовых установок в общем объеме европейских продаж значительно вырастет.

После премьеры нового специализированного электромобиля – с 2022 года и далее – KIA предложит ряд других новых версий, разрабатываемых с учетом специфики дизайна и конструкции электромобилей. Также в планах компании – предложение электромобилей в различных сегментах, ориентированных на разные запросы и покупательские возможности клиентов. Электромобили KIA будут предусматривать зарядку напряжением 400 В или 800 В (что соответствует быстрому или сверхбыстрому режиму зарядки) в рамках отдельных модельных линеек, что также расширит выбор для различных категорий клиентов.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».