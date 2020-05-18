Hyundai рассказала о своих планах в России

Компания Hyundai не меняет планы по выводу на российский рынок новых моделей в 2020 году. Об этом заявил управляющий директор компании "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

"В феврале-марте мы полностью обновили Solaris и Creta, они сейчас выпускаются в фейслифте. Мы активно готовимся, занимаемся сертификацией двух новых моделей бренда Hyundai. Мы осенью планируем запустить Palisade, наш флагманский внедорожник, и новое поколение Elantra. Если говорить про бренд Genesis, в этом году, в сентябре, мы запускаем первый внедорожник-бренд GV80 и новое поколение автомобиля G80. Сейчас эти планы в силе, полным ходом идет подготовка к запуску этих моделей", - цитирует А.Калицева агентство "Финмаркет".

Между тем, уже в мае компания "Хендэ Мотор СНГ" планирует проиндексировать цены на автомобили марки на российском рынке. "Если говорить про повышение цен, я цифры озвучивать не буду, но скажу, что оно состоится в мае, и будет незначительным. Мы не планируем и не собираемся математически отыгрывать колебания курса. Но у нас большое количество комплектующих идет из других стран, поэтому, конечно, мы зависимы от курса. Однако не на 100%. Так как у нас есть локализация, мы достаточно уверенно сейчас себя чувствуем, но все же вынуждены делать эту корректировку", - сказал А.Калицев.

Он также сообщил, что дилерская сеть Hyundai, которая состоит из 184 автосалонов, с 20-х чисел апреля постепенно возвращается к работе при ослаблении антикоронавирусных ограничений. "На сегодня у нас работают 74 дилерских центра из 184. Критична для нас, конечно, Москва, и до сих пор московские дилеры не работают - ни сервис, ни продажи. Сервис на днях должен постепенно восстанавливаться, но продаж нет. Мы активно работаем с Минпромторгом и с администрацией Москвы на предмет возобновления работы дилерских центров", - отметил он, подчеркнув, что в открывшихся салонах отмечается падение трафика по сравнению с нормальным периодом от 30-40% до 60-70% в зависимости от региона.

А.Калицев также напомнил, что с 12 мая завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил выпуск автомобилей и работает в две смены вместо трех. "Для текущего количества открытых дилерских центров это абсолютно нормально. Мы начали производить и отгружать автомобили. Пытаемся усиленными темпами нормализовать логистику. У нашей компании нет никаких проблем с комплектующими - полностью восстановлены все цепочки поставщиков. Соответственно, мы абсолютно нормально и стабильно будем обеспечивать наших потенциальных клиентов автомобилями", - подчеркнул управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ".

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в апреле российские дилеры Hyundai реализовали 2426 автомобилей – на 84% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 44002 машины (-23%).

В компании "Хендэ Мотор СНГ" не исключают ухода с российского рынка отдельных игроков, в результате доля марки Hyundai, которая в настоящее время составляет 10,6%, в дальнейшем может увеличиться, прогнозирует А.Калицев.

В каких городах есть дилерские центры Hyundai, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».