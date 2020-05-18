GAC рассказал о новом кроссовере для России

Компания GAC Motor рассказала о новом среднеразмерном кроссовере GS5, который расширит линейку GAC в России, где на данный момент уже представлен внедорожник GS8.

Как сообщает пресс-служба «ГАК Мотор Рус», под капотом GAC GS5 будет устанавливаться 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 137 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет независимую подвеску, антипробуксовочную систему (TCS), систему распределения тормозных усилий, антиблокировочную тормозную систему (ABS), а также систему помощи при начале движения в гору или на спуске.

Кроме того, в оснащение GAC GS5 входят панорамная крыша, климат-контроль, мультимедиа-система с поддержкой Bluetooth, электролюк, обогрев и вентиляцию обоих рядов сидений, а также камеры кругового обзора.

Напомним, российская премьера бренда GAC состоялась в декабре 2019 года, и в настоящее время он представлен единственной моделью – флагманским кроссовером GS8 стоимостью от 1 млн 898 тыс. рублей до 2 млн 498 тыс. рублей.