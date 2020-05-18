Петербургский авторынок в апреле упал на 73%, а в ТОП-10 попал Skoda Karoq

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», жители Санкт-Петербурга в апреле 2020 года приобрели 2,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 73% меньше, чем за тот же период прошлого года. Помимо столь сильного падения, вызванного пандемией коронавируса, эксперты агентства обратили внимание и на тот факт, что в десятку самых популярных моделей в Северной столице попал новый кроссовер Skoda Karoq.

Лидером рейтинга здесь на этот раз стал KIA Rio, предпочтения которому в апреле отдали 119 петербуржцев. Второе и третье места заняли кроссоверы Volkswagen Tiguan (105 шт.) и Hyundai Creta (104 шт.).

Далее в модельном рейтинге следуют Volkswagen Polo (83 шт.), LADA Largus (74 шт.) и LADA Vesta (63 шт.). А вот на седьмой позиции расположился новый кроссовер Skoda Karoq (62 шт.), продажи которого в нашей стране начались в феврале нынешнего года. Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 петербургского авторынка по итогам апреля вошли: LADA Granta (60 шт.), Skoda Kodiaq (58 шт.) и Renault Duster (56 шт.).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что, помимо Skoda Karoq, остальные модели представленного рейтинга демонстрируют отрицательную рыночную динамику. При этом наиболее явно она выражена у LADA Vesta (-84%), а наименее глубоким оказывается у Volkswagen Tiguan (-62%).

Полный список автодилеров Санкт-Петербурга (и не только) доступен на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».