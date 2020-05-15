АВТОВАЗ рассказал о проведении собственных краш-тестов

На АВТОВАЗе рассказали о работе над проверкой пассивной безопасности выпускаемых автомобилей. Компания располагает собственным полигоном для проведения краш-тестов - таких площадок в нашей стране только две, вторая находится в Московской области, пишет «Российская газета».

Руководитель проекта по пассивной безопасности Александр Суненков сообщил, что особенности полигона позволяют проводить краш-тесты круглогодично. Краш-тесты проводятся как с серийными автомобилями, так и с прототипами, находящимися на этапе разработки. Более того, проверку на прочность и безопасность проходят автомобили, готовые к отгрузке и продаже: это необходимо для оценки качества сварных соединений, крепления узлов и агрегатов, работы систем безопасности.

Напомним, что АВТОВАЗ проводит значительную часть краш-тестов в виртуальной среде, их результаты почти в 100% случаях совпадают с физическими тестами. Цифровая имитация столкновений необходима для ускорения процесса оценки безопасности автомобиля, внесения корректив в конструкцию и экономии средств.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ продолжает модернизировать производственные технологии и процессы. В 2019 году был проведен большой объем работ, итогом которых стало усиление контроля качества, оптимизация процессов и экономия средств, улучшение условий труда работников. Повышение эффективности производства ведется в рамках методик Альянса Renault-Nissan – АВТОВАЗ полноправный участник международного производственного комплекса, который не только выпускает автомобили, отвечающие самым современным стандартам, но и поставляет автокомпоненты для производства автомобилей Альянса в России и за рубежом.

Кроме того, в начале 2020-го на АВТОВАЗе внедрена новая, более современная и эффективная методика контроля качества готовых автомобилей. Вместо уличного трека, который с 1973 года использовался для проверки каждого выпущенного автомобиля, открыта новая испытательная трасса, расположенная внутри главного корпуса. Это минимизирует влияние погодных условий на качество проверки автомобиля и улучшает условия труда водителей-испытателей. Через процедуру промежуточных и финальных испытаний, как и ранее, проходит 100% автомобилей, выпускаемых на АВТОВАЗе – это модели LADA, Renault и Datsun. Новая методика контроля качества полностью соответствует стандартам Альянса Renault-Nissan.

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