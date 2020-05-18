Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 20%

Международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по продажам автомобилей в мире из-за влияния пандемии коронавируса. Теперь аналитики ожидают падения мирового авторынка на 20% в 2020 году, что хуже предыдущего прогноза спада в 14%, пишет агентство "ТАСС".

По оценке Moody’s, в этом году продажи автомобилей в Европе снизятся на 30%, в США - на 25%. Агентство оставило без изменения свой прогноз по продажам автомобилей в Китае на текущий год - спад на 10%.

Moody’s не исключает, что объем продаж автомобилей в мире в следующем году увеличится на 11,5%, при прогнозируемом росте ВВП в странах G20 на 4,8% в 2021 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле мировой авторынок снизился на 44,8% до 3 млн 967 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам четырех месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 21 млн 012 тыс. единиц (-29,2%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

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