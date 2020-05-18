Калужский завод Volkswagen намерен сократить 250 сотрудников

Калужский завод Volkswagen начал увольнение сотрудников. В общей сложности планируется сократить 250 человек, сообщается на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ предприятия в соцсетях.

По данным профсоюзной организации, под сокращение попадут порядка 250 человек, занятых на производстве. Сотрудникам предприятия предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сделавшие это до вечера пятницы получат шесть окладов. Тем, кто напишет заявление в понедельник, 18 мая, выплатят уже пять окладов, пишет агентство "ТАСС".

Кроме того, руководство автозавода приняло решение о том, что "работники, бравшие субсидию на приобретение автомобиля или недвижимости и согласившиеся расторгнуть трудовой договор за 6 окладов, денежные средства не возвращают". Также представитель профсоюза сообщил подписчикам группы о том, что до конца года автозавод будет функционировать в режиме четырехдневной рабочей недели. "Если не вводить четырехдневную рабочую неделю, то необходимо будет сократить еще полсмены как минимум", - говорится в сообщении.

Отмечается, что желающих "уйти за шесть окладов" оказалось даже больше, чем планировалось уволить изначально. В связи с чем на предприятии была создана специальная комиссия, которой предстоит решить, кому одобрить, а кому отказать в увольнении.

Российские предприятия Volkswagen c 30 марта по 10 апреля ушли в простой в связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов. Затем режим нерабочих дней был продлен до конца апреля. Всем сотрудникам сохранили заработную плату. Калужский завод возобновил работу с 27 апреля.

По итогам 2019 года на производственных площадках компании Volkswagen Group Rus было произведено 214 тыс. автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. Так, на заводе компании в Калуге в прошлом году было выпущено 150 тыс. автомобилей (+5%), на производственной площадке в Нижнем Новгороде – 64 тыс. машин (+13%). Стоит отметить, что в декабре 2019-го на мощностях ГАЗа стартовало производство компактного кроссовера Skoda Karoq по методу полного цикла. Таким образом, Karoq стал третьей по счету моделью Skoda на конвейере этого предприятия после Octavia и Kodiaq.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2020 года компания Volkswagen Group Rus планирует начать производство и продажи в России лифтбека Skoda Rapid второго поколения, а также нового Volkswagen Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек». Кроме того, в четвертом квартале на российском рынке появится новое поколение Skoda Octavia.

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