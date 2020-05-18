Петербургский завод Hyundai продолжит работу в двухсменном режиме

Петербургский завод Hyundai в период с 18 по 22 мая планирует работать в две производственные смены. Ежедневно завод будет выпускать более 700 автомобилей для российского рынка и на экспорт, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Как отмечается, предприятие продолжает выполнять комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции (COVID-19). Большая часть сотрудников офиса работает удаленно. О последующем графике работы предприятия компания проинформирует позднее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года с конвейера завода Hyundai в Санкт-Петербурге сошло 57600 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом в отчетный период на предприятии стартовало массовое производство двух обновленных моделей – седана Hyundai Solaris и кроссовера Hyundai Creta.

Как отмечается, выпускаемые предприятием автомобили (седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line) стабильно входят в пятерку лидеров продаж на российском рынке. Кроме того, экспорт автомобилей, выпускаемых российским заводом Hyundai, за первый квартал 2020 года вырос на 32% и составил более 5000 единиц. Рост экспорта обусловлен увеличением поставок автомобилей в Казахстан.

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.