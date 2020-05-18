Renault может отказаться от трех моделей в Европе

Компания Renault в ближайшем будущем пересмотрит модельный ряд в Европе. По данным источников агентства Reuters, первыми покинут рынок минивэны Scenic и Espace. Не исключено, что та же участь постигнет модель Talisman, которая выпускается в кузовах седан и универсал. Таким образом компания намерена сократить расходы – около 2 млрд евро в течение следующих трех лет, пишет портал «За рулем.РФ».

Вместе с тем, Renault планирует расширить гамму кроссоверов и электромобилей. Например, уже почти завершена разработка второго поколения кроссовера Renault Kadjar, который предложат как в пятиместной, так и в удлиненной семиместной версии. А на заводе Douai на севере Франции, где производятся Scenic, Espace и Talisman, будут выпускаться два новых электромобиля на платформе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

В настоящее время Renault ведет переговоры с правительством Франции о предоставлении помощи в размере 4–5 млрд евро, что позволит компании справиться с последствиями падения продаж и сокращения производства.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2020 года Группа Renault снизила мировые продажи на 25,9% до 672962 автомобилей. Выручка Группы в отчетный период составила 10125 млн евро – на 19,2% меньше, чем за первые три месяца 2019-го. Как отмечается, в марте Группа Renault приостановила коммерческую и производственную деятельности в большинстве стран, чтобы защитить своих сотрудников в соответствии с локальными мерами безопасности из-за распространения коронавируса.

В Европе результаты Группы Renault снизились на 36,0 % до 321756 автомобилей, наиболее резкий спад пришелся на конец квартала из-за закрытия большинства промышленных и торговых площадок Группы. Бренд Dacia серьезно пострадал, зафиксировав спад на 44,5%, продажи бренда Renault сократились на 32,3%. На европейском рынке электромобилей бренд Renault реализовал в первом квартале 22810 автомобилей и закрепил за собой рыночную долю в 17,3%, в основном благодаря новому Zoe.

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