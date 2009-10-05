BMW открыл первый дилерский центр в Подмосковье

1 октября в Подольске состоялось открытие официального дилера BMW, компании "Премиум Авто-Групп" – первого и единственного дилерского центра этой марки в Московской области. Общая площадь центра составляет более двух тысяч квадратных метров. Здесь расположены шоу-рум для новых автомобилей, сервисный центр, склад запасных частей и аксессуаров. На территории сервисного центра площадью 996 кв. м находятся одиннадцать постов технического ремонта, шиномонтажное оборудование и диагностический комплекс.

По данным отдела аналитики "АВТОСТАТ" в прошлом году в Москвоской области было зарегистрировано 1755 новых автомобилей BMW, а за первое полугодие 2009 года - 921 автомобиль. Специалисты агентства "АВТОСТАТ" отмечают, что емкость рынка Москвовской области по этой премиальной марке почти в 4 раза ниже, чем в Москве, где в прошлом году было зарегистрировано 7593 автомобиля BMW, а в за первую половину 2009 года - 3814 машины. Тем не менее, парк автомобилей BMW московском регионе достаточно большой (83,9 тыс. шт. в Москве и 34,4 тыс. шт. в области), так что без работы новый дилерский центр не останется.