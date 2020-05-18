АВТОВАЗ возобновил производство после трехнедельного простоя

АВТОВАЗ сегодня, как и планировалось, возобновил производство автомобилей, которое было приостановлено с 29 апреля. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

По информации профсоюзной организации АВТОВАЗа, в соответствии с приказом, а также в связи с продлением ограничительных мер в Самарской области до конца мая, графики сменности сохраняются такие же, как были в период с 13 по 30 апреля. Так, линия B0 начинает работать с 7.00 часов, линия Granta – с 9.00 часов, линия 4х4 – с 11.00 часов. Как отмечается, начало рабочих смен смещено по времени для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на АВТОВАЗе. Это сделано для того, чтобы избежать больших скоплений работников как на территории предприятия, так и в транспорте, доставляющем их на работу и домой.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 9396 автомобилей LADA – на 71% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 88996 машин, что на 22% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,4% против 22,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».