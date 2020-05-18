Российский рынок новых электромобилей в апреле превысил уровень марта | АВТОСТАТ

Российский рынок новых электромобилей в апреле превысил уровень марта

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Российский рынок новых электромобилей в апреле превысил уровень марта

Рынок транспортных средств в России
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года жители нашей страны стали обладателями 24 новых электрокаров. Интересно, что несмотря на пандемию коронавируса и сопутствующих ограничительных мер, этот результат оказался больше, чем в марте (19 шт.).

Свыше половины купленных электромобилей в апреле пришлось на Nissan Leaf (14 шт.). Также за этот период россияне приобрели 5 экземпляров Tesla (4 – Model 3; 1 – Model X), 3 – Peugeot Ion и 2 – Jaguar I-Pace.

В региональной структуре этого сегмента рынка лидирует Краснодарский край, жители которого в прошлом месяце стали обладателями 5 новых электрокаров. Второе место здесь занимает Москва (4 шт.), на третьем – Приморский край (3 шт.). В Московской области было куплено два электромобиля, а еще в 10 субъектах РФ – по одному.

Между тем, как отмечают эксперты аналитического агентства, если сравнивать апрельский объем рынка новых электрокаров с уровнем годичной давности, то в этом случае наблюдается отрицательная динамика. Тогда, в апреле 2019-го, этот показатель был равен 26 единицам, т.е. на два больше, чем сейчас.

Какие еще электромобили могут появиться на российском рынке в нынешнем году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

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