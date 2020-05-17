«АВТОСТАТ 100+»: коронавирус – как дела у дилеров и какой он «шведский путь»?

В ходе онлайн-митинга, который провело аналитическое агентство «АВТОСТАТ», региональные дилеры рассказали о том, как складывается ситуация с продажами автомобилей «на местах». Напомним, партнерами онлайн-митинга «АВТОСТАТ 100+» выступили Avito Авто и международная платежная система Wallet One.

Так, Александр Курылин (ГК «Тон-Авто», Тольятти, Ульяновск) отметил, что в апреле 2020-го продажи удалось сохранить на уровне 50 – 75% (в зависимости от бренда) по сравнению с апрелем 2019-го. Это произошло благодаря тому, что банк контрактов перешел с марта на апрель, а также из-за хорошего стока премиальных автомобилей.

«Если человек хочет купить премиальный автомобиль в нужном цвете и в нужной комплектации, то для него расстояние – не проблема, - сказал Александр Курылин. - К нам приезжают из Москвы, Уфы, и даже Новосибирска».

С ним согласен и Вячеслав Ладик (ГК «Автоимпорт», Рязань, Липецк, Тула). Его компания благодаря близости к Москве, где карантинные меры были особенно строги, перевыполнила месячный план продаж в премиальном сегменте. «Людей с деньгами не остановил коронавирус. При этом в среднем ценовом и в эконом-сегменте доля москвичей была близка к нулю», - отметил он.

Что касается прогнозов на будущее, то дилеры надеются на скорый выход из негативного тренда. Александр Курылин сказал, что в мае ожидает улучшения продаж по Lexus и Toyota, поскольку по этим брендам уже сформирован хороший банк контрактов. В свою очередь, Вячеслав Ладик добавил, что спрос на автомобили Toyota уже превысил складские запасы компании, и в ГК «Автоимпорт» готовятся к оптимистичному сценарию.

«В продажах новых автомобилей существенно сократилась доля трейд-ин и кредитов, - подчеркнул Ладик. - Таким образом, можно сказать, что сейчас покупают те, у кого есть деньги». Больше информации о работе дилеров в апреле содержится в специальном проекте «Исследование автодилеров», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и компанией «ОкДилер».

В заключительной части онлайн-митинга «АВТОСТАТ 100+», которая называлась «Секретный гость», на прямую связь из Швеции вышел Антон Свекольников. Напомним, Антон почти 12 лет проработал в российском представительстве Volvo Cars и 6 лет возглавлял его PR-департамент. В январе он перебрался в Гетеборг и теперь трудится в головном офисе компании.

В своем выступлении Антон рассказал о том, что происходит в Швеции в связи с пандемией коронавируса, и как государство в данной ситуации поддерживает бизнес и людей. Какой он «шведский путь», и применим ли этот опыт для России? Об этом можно узнать, просмотрев видеозапись онлайн-митинга на канале «Автостат-ТВ».

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