Коронавирус не преграда? В апреле россияне купили новых мотоциклов больше, чем в марте

Эксперты аналитического агентства уже сообщали о трехкратном падении российского рынка новых легковых автомобилей в апреле по сравнению с мартовским показателем. Между тем, отрицательная динамика (от месяца к месяцу) зафиксирована и в других сегментах рынка, кроме мотоциклетного.

Так, по данным агентства, в апреле 2020 года жители России купили 1629 новых мотоциклов, что на 19% больше, чем в марте (1366 шт.). Как отмечают эксперты, данный рост во многом объясняется началом мотоциклетного сезона в стране и происходит даже несмотря на пандемию коронавируса и связанных с ней ограничительных мер, введенных в конце марта.

Больше всего в апреле было куплено мотоциклов марки Racer (223 шт.), которой совсем чуть-чуть уступил BMW (220 шт.). Немного позади них находится Bajaj (215 шт.), а замыкают пятерку лидеров Harley-Davidson и Motoland (148 и 121 шт. соответственно). Таким образом, на долю этих пяти марок пришлось около половины (47%) российского рынка новой мототехники.

В региональной разбивке четверть всех купленных в апреле мотоциклов приходится на Москву (261 шт.) и Подмосковье (153 шт.). Жители Свердловской области приобрели 113 единиц данной техники, Санкт-Петербурга – 88. В ТОП-5 субъектов РФ по этому показателю попал и Татарстан (46 шт.).

Стоит отметить, что несмотря на месячный прирост, результат апреля 2020-го оказывается ниже уровня годичной давности. Тогда, в апреле 2019 года, в России было куплено 2415 новых мотоциклов. А это в 1,5 раза больше, чем сейчас.

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