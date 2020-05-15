«АВТОСТАТ 100+»: хроника авторынка «вирусно-кризисного» периода по дням

15 мая аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело онлайн-митинг «АВТОСТАТ 100+», партнерами которого выступили Avito Авто и международная платежная система Wallet One. В ходе онлайн-митинга эксперты агентства рассказывали, что происходило с ним в марте – апреле буквально подням, и делились своими соображениями по поводу дальнейшего развития ситуации.

Открывая конференцию, директор агентства Сергей Целиков привел данные о том, какой она была с января по апрель на крупнейших автомобильных рынках мира. Так, в Китае, который первым попал под удар COVID-19, продажи автомобилей упали на 80% уже в феврале. В соседней с ним Японии режим изоляции вводят постепенно, поэтому там продажи снизились не так сильно – на 27,5% в апреле. Однако, по прогнозам аналитиков, этой стране еще предстоит пережить более глубокое падение рынка.

В США, которые сильнее других пострадали от пандемии, в апреле реализация автомобилей снизилась на 53%, при этом в мае ожидается дальнейшее сокращение продаж. Гораздо серьезнее от пандемии пострадали авторынки Европы. Так в апреле Германия потеряла 61% от прежних объемов рынка, Франция – 89%, Испания – 96,5%, Великобритания – 97%, Италия – 98%.

В России продажи новых легковых автомобилей в апреле снизились на 64%, с пробегом – на 48%. Если рассматривать ежедневную реализацию новых машин, то максимальный всплеск продаж пришелся на третью – четвертую неделю марта. В итоге в первый месяц весны первичный рынок вырос на 23% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

В марочной структуре рынка у большинства брендов динамика примерно одинакова – снижение на 40 – 70%. Исключение составляют лишь две китайских марки – Haval и Changan, положительная динамика которых связана как с низкой базой прошлого года, так и с выводом на рынок большого числа новинок. Причем Haval запустил собственный завод в РФ.

Что касается продаж в регионах, то здесь прослеживается следующая тенденция: чем дальше от центра, тем слабее падение. Очевидно, это связано с соблюдением карантинных мер. Так, самая тяжелая ситуация в городах-миллионниках, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, но чем дальше на Восток, тем падение рынка ниже. Например, в ДФО оно составило порядка четверти рынка (-26%), тогда как в ЦФО и СКФО достигло 70%.

По мнению Сергея Целикова, в мае рынок снизится примерно на 60% относительно мартовских продаж, а в июне можно ожидать его постепенного восстановления. Эксперт отметил, что за время пандемии на рынке сформировался отложенный спрос, при этом часть его перешла в новое понятие – «разрушенный спрос». Это означает, что определенное количество людей в нынешних условиях просто откажется от покупки нового авто. Что касается прогноза на год, то по словам Целикова падение рынка не превысит 30%. При этом он подчеркнул, что такой прогноз можно считать оптимистичным в нынешней ситуации.

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