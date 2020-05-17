За первую половину мая 10 марок изменили цены на автомобили

Традиционные майские праздники не помешали автопроизводителям обновить прайс-листы на свою продукцию – так поступили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке. Эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали эти изменения по результатам мониторинга цен за первую половину мая*.

Так, вновь подорожал весь модельный ряд отечественной марки LADA (на 0,6 – 2,3%) и американского бренда Jeep (на 1,1 – 2,6%). Рост стоимости затронул большую часть моделей Infiniti (0,9 – 2,2%), MINI (на 1,6 – 4,8%), Mitsubishi (на 0,4 – 3,6%) и Renault (на 1,8 – 3,6%).

Некоторые бренды ограничились корректировкой цен на отдельные модели. Например, чешская Skoda повысила цены на семейство Superb и топовые комплектации кроссовера Kodiaq (на 1,2 – 1,4%). Китайская компания Chery подняла стоимость кроссовера Tiggo 4 (на 0,8 – 3,5%), а японская Suzuki переписала прайс-лист для внедорожника Jimny (на 2,9 – 3,4%).

Исключением на этом фоне стал японский Nissan, который вернул мартовские цены на три модели из четырех, представленных на рынке. В мае кроссоверы этого бренда стали доступнее на 1,8 – 3,0%.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 1 по 15 мая 2020 года