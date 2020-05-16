Автодилеры оценили перспективы онлайн-продаж в России

В условиях действующего в России режима самоизоляции многие автодилеры объявили о запуске онлайн-продаж. По мнению участников рынка, покупка автомобилей через Интернет будет востребована и после открытия дилерских центров.

«Сейчас мы видим, что клиенты постепенно привыкают к новому формату взаимодействия с дилерами, и фиксируем рост количества сделок. Пока оффлайн-сделки невозможны, активно формируется потребительский опыт покупки автомобилей в режиме онлайн. Карантинные ограничения дали толчок для развития онлайн-продаж. Безусловно, инструменты онлайн-продаж будут востребованы и после снятия всех ограничений. Однако речь вовсе не идет о том, что после снятия карантина в дилерские шоу-румы больше никто не придет. В дальнейшем будет формироваться новый формат сделки, в котором часть этапов останутся в оффлайн, а часть перейдут в онлайн», – прогнозирует директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.

По оценкам директора по развитию дилерского бизнеса автохолдинга «Максимум» Александра Кустова, на текущий момент полностью производить сделки онлайн готовы около 5% клиентов, и ежегодно доля таких покупателей будет расти на 3 – 5%.

В свою очередь, генеральный директор Ауди Центр Варшавка, Ауди Центра Таганка, Ауди Центр Восток Алексей Кирдяшов считает, что ключевой потенциал для продаж онлайн находится в масс-маркете, где выбор двигателей, цветов и комплектаций мал.

«Автомобили по факту все плюс-минус одинаковые, и необходимость в тест-драйве автомобиля со скромными динамическими характеристиками невелика. Достаточно посмотреть обзор в Интернете и выбрать авто на сайте. Покупатели премиум-сегмента более избирательны, и чем выше стоимость покупки, тем тщательнее хочется изучить товар, тем более что товар штучный, индивидуальный под каждого клиента. Но и в этом сегменте есть те, кто готов покупать онлайн, те, кто давно знаком с брендом и четко понимает, чего именно хотят», – констатирует Алексей Кирдяшов.

Подробнее о перспективах онлайн-продаж на российском авторынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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