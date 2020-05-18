Петербургский завод Nissan возобновляет производство

Петербургский завод Nissan с сегодняшнего дня, 18 мая, возобновляет производство автомобилей в двухсменном режиме. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan, напомнив, что работа предприятия была приостановлена с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

«В то же время мы будем строго следить за уровнем спроса на рынке, который, к сожалению, еще не успел восстановиться из-за пандемии Covid-19. В связи с этим мы не исключаем возможность приостановки производства на заводе в Санкт-Петербурге в июне, как реакцию на низкий спрос и возможность скорректировать склады. Другая возможная причина – недостаток компонентов с европейских заводов», – отметили в пресс-службе Nissan.

Как сообщалось ранее, петербургский завод Nissan планирует к августу 2020 года сократить около 450 человек из 2000 сотрудников в связи с переходом на односменный режим. Напомним, производительность предприятия составляет 100 тыс. автомобилей в год. Мощности завода, на котором в настоящее время производятся кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, позволяют выпускать до пяти разных моделей одновременно.



Российские дилеры Nissan в апреле реализовали 1039 автомобилей – на 59% меньше, чем годом ранее. При этом продажи кроссовера Nissan Qashqai снизились на 76% и составили 368 штук. Чуть меньший результат показал Nissan X-Trail – 358 реализованных машин, что на 76% ниже показателя годичной давности.

По итогам первых четырех месяцев 2020 года в России было продано 19264 автомобиля Nissan, что на 12% меньше, чем год назад. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,6% против 4,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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