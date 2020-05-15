В Infiniti сменился управляющий директор

Компания Nissan Motor Co. объявила о назначении Пеймана Каргара на пост вице-президента и управляющего директора Infiniti Motor Company начиная с 1 июня 2020 года. Подотчетный Кристиану Ванденхенде, главному специалисту по качеству Nissan Motor Co., Каргар возглавит продуктовый ренессанс Infiniti в новой штаб-квартире компании в Йокогаме, Япония.

Как сообщает пресс-служба Infiniti, Каргар сменяет в должности управляющего Infiniti Майка Коллерана, который стоял во главе компании последние два года и который теперь займет пост старшего вице-президента Nissan North America по продажам и маркетингу.

Пейману Каргару 53 года, он является магистром делового администрирования (MBA) Лондонской бизнес-школы и обладателем инженерной степени Национального института прикладных наук Лиона (Франция). За его плечами более чем 23-летний опыт в автоиндустрии, по большей части в структуре альянса Renault-Nissan. До недавнего времени Каргар исполнял обязанности управляющего и старшего вице-президента Nissan в африканском, ближневосточном и индийском регионах, контролируя деятельность компании на рынках более чем 80 различных стран.

Напомним, бренд Infiniti был создан в США в 1989 году со штаб-квартирой в Гонконге. На сегодняшний день Infiniti имеет представительства на 50 рынках по всему миру, на российском рынке бренд представлен с 2006 года. Весь модельный ряд Infiniti производится на заводах в Японии, США, Мексике и Великобритании. Дизайн-студии Infiniti расположены в Ацуги-Ши, недалеко от Иокогамы, Лондоне, Сан-Диего и Пекине.

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