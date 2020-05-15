Isuzu отзывает в России 60 грузовых автомобилей

Компания «Исузу Рус» объявила об отзыве 60 грузовых автомобилей Isuzu NQR90, FSR34 и FVR34, изготовленных в 2019-2020 годы. Причина отзыва: при производстве ремней безопасности возвратная пружина катушки ремня безопасности из-за некорректного позиционирования исполнительного элемента могла быть некорректно установлена в процессе сборки. В результате, пружина может препятствовать срабатыванию ремня безопасности и привести к его блокировке, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена проверка маркировки ремня безопасности и, в случае необходимости, его замена. Для FSR34 и FVR34 – с пассажирской стороны, для NQR90 – с водительской и пассажирской стороны. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года продажи коммерческой техники Isuzu на российском рынке выросли на 14,2% до 1015 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод Isuzu Rus в Ульяновске с 20 апреля возобновил производство после вынужденного перерыва, связанного с текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России. Напомним, завод Isuzu Rus расположен на территории Ульяновского автозавода и способен производить весь модельный ряд грузовых шасси Isuzu – малотоннажные (N-серия), среднетоннажные (F-серия) и тяжелые (серия GIGA). Проектная мощность предприятия составляет 5 тыс. машин в год. Стоит отметить, что в январе 2020 года компания Isuzu Rus начала работу на рынке Армении, куда стали поставляться все модели Isuzu российского производства.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».