ГАЗ в июне переходит на четырехдневный режим работы

Горьковский автозавод в июне переходит на четырехдневный режим работы. Сокращенный график вводится на полгода – с 19 июня по 18 декабря. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Также в качестве вынужденной меры из-за падения объема заказа с 22 июня по 5 июля ГАЗ приостановит производство, в этот период сотрудники уйдут в корпоративный отпуск, который традиционно проводится в конце июля – начале августа.

«ГАЗ также не исключает дальнейшее сокращение работы конвейеров в зависимости от объема заказа и ситуации с санкциями, дедлайн по которым истекает 22 июля. Из-за санкций ГАЗ уже более двух лет несет критическую нагрузку и не имеет резервов для того, чтобы нивелировать негативные последствия кризиса, связанного с эпидемией», – отметили в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года регистрации легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ в России составили 13264 машины (-11,9%). Самой продаваемой моделью на рынке легкого коммерческого транспорта остается «ГАЗель Next», чей результат составил 7228 единиц (-13%).

Ранее Горьковский автозавод начал производство и продажи низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City», который спроектирован в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Также дилеры ГАЗа начали продажи нового поколения внедорожных грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной базой (С41А43) и с двойной кабиной (С42А43).

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