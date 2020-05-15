Мировой авторынок в апреле упал на 45%

Мировой авторынок в апреле снизился на 44,8% до 3 млн 967 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам четырех месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 21 млн 012 тыс. единиц (-29,2%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в апреле остается Китай с показателем 1 млн 936 тыс. машин, что соответствует уровню прошлого года. Как отмечается, стабилизации китайского авторынка способствовали ослабление карантинных мер по предотвращению распространения коронавируса, а также отложенный покупательский спрос, сформировавшийся в предыдущие несколько месяцев. В Америке было реализовано 721,8 тыс. автомобилей – на 45,6% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в апреле составили 274,9 тыс. машин (-80,1%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 69,8% до 104,4 тыс. единиц. Обвал спроса в регионе обусловлен закрытием дилерских центров в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, равно как и падением цен на нефть.

В Южной Америке местные дилеры продали 55,3 тыс. автомобилей, что на 78,5% меньше по сравнению апрелем прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (267,3 тыс. шт., -28,7%), Корею (164,3 тыс. шт., +8,3%) и Канаду (65,8 тыс. шт., -63,8%).

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