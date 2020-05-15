Рынок премиальных автомобилей в апреле упал на 60%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в апреле 2020 года россияне приобрели 5,5 тыс. новых машин премиального сегмента. Это на 60% меньше, чем год назад.

Наибольшие предпочтения жители нашей страны отдали BMW – за весь прошлый месяц было куплено 1594 автомобиля баварского бренда, что на 55% хуже результата годичной давности. Второе место в премиум-сегменте по итогам апреля занял Mercedes-Benz (1105 шт.), показатель которого упал еще сильнее (-68%).

У целого ряда премиальных марок объем рынка составил менее тысячи единиц: Lexus (883 шт.; -58%), Audi (696 шт.; -47%), Land Rover (377 шт.; -54%), Porsche (263 шт.; -52%), Volvo (228 шт.; -67%) и Infiniti (125 шт.; -70%). У остальных же он не дотянул и до сотни. При этом только у Audi падение составило менее 50%, а максимальным оно оказалось у Genesis (-77%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле премиум-сегмент чувствовал себя чуть «лучше», чем весь российский рынок (-64%). В связи с этим, его доля увеличилась до 10,2% (с 9% в апреле 2019-го).

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