Продажи автомобилей в Испании выросли впервые за 17 месяцев

Продажи автомобилей в Испании впервые с апреля прошлого года показали рост – по итогам сентября в этой стране было реализовано 77374 новых машины, что на 18% выше показателя за аналогичный месяц 2008 года. При этом положительная динамика зафиксирована абсолютно во всех сегментах автомобильного рынка.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», стабилизация продаж автомобилей в Испании началась после того, как в мае в этой стране были введены бонусы в размере 2000 евро за утилизацию старого автомобиля при покупке более экологичного нового. Напомним, в августе испанский авторынок вышел на уровень прошлого года.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), за девять месяцев 2009 года продажи автомобилей в этой стране снизились на 28,6% до 677182 единиц. Самой продаваемой маркой по итогам января-сентября является Renault, реализация которой снизилась на 25,2% до 62985 машин. Чуть меньший результат показал еще один французский бренд – Citroen: 62242 автомобиля (-27,8%). Замыкает «тройку» лидеров местный автопроизводитель Seat, продавший 60180 машин (-28,1%). На четвертом месте Ford (58815 шт., -34,1%), на пятом – Peugeot (57552 шт., -33,9%).