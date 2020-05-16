Skoda в апреле вошла в пятерку лидеров на российском рынке

Российские дилеры Skoda в апреле реализовали 3041 автомобиль – на 59% меньше, чем годом ранее. В результате Skoda заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Skoda в нашей стране составили 24042 машины (-7%), а рыночная доля марки составила 5,8% против 5,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в апреле стала Octavia, чьи продажи составили 820 автомобилей (-60%). Второе место занял кроссовер Skoda Kodiaq – на нем остановили свой выбор 810 покупателей (-59%). В тройку наиболее популярных моделей Skoda также впервые вошел новый компактный кроссовер Skoda Karoq с показателем 754 реализованных машины. Далее идет компакный лифтбек Skoda Rapid, чей результат составил 622 автомобилей (-81%).

Какие еще модели Skoda (и не только) появятся на российском рынке в 2020 году – смотрите в "Календаре новинок".