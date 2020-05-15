Пандемия коронавируса заставляет альянс Nissan Motor Co., Renault SA и Mitsubishi Motors Corp. произвести масштабную реорганизацию до марта 2023 года, в ходе которой японская Nissan может сократить производственные мощности на 20%, пишет Nikkei Asian Review.

По данным издания, партнеры по альянсу также планируют пересмотреть свою карту производства в целях более эффективного использования мощностей. В этой связи Nissan закроет предприятие, расположенное в Барселоне, и перенесет производство на заводы Renault во Франции и других странах, пишет агентство "Финмаркет". На заводах Nissan в Испании в 2019 финансовом году было выпущено около 55 тыс. автомобилей, что составляет примерно 10% от всего объема производства компании в Европе. Производственные мощности Nissan в настоящее время составляют порядка 7 млн автомобилей в год.

Кроме того, автопроизводители рассматривают возможность расширить масштабы совместного выпуска продукции на других производственных площадках в Европе, а также в Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

В рамках реструктуризации Nissan, как сообщается, направит основную массу своих инвестиций на рынки Японии, Северной Америки и Китая, на долю которых приходится примерно 70% продаж автомобилей компании в мире.

Также Nissan рассматривает вопрос о сокращении зарплат руководству. В конце апреля Nissan предупредила, что за минувший финансовый год может зафиксировать чистый убыток впервые с 2009 года на фоне негативного влияния пандемии коронавируса.

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